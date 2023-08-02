民進黨中國事務部今召開「民主自由＠台灣 第五屆兩岸情勢兵推營」啟動記者會，要幫台灣培養國安人才；與會中央警察大學教授董立文表示，民進黨主席賴清德提出的「民主團結」、「民主治理」、「民主和平」3大民主行動，為有效的阻止戰爭、和平保台，就是「政軍兵棋推演」。

民進黨中國事務部主任吳峻鋕強調，此次兵推營的主題為「民主自由@台灣」，希望讓民主與自由能在台灣堅毅不搖。國安事務需要長時間的經驗累積，並非一蹴可及，也因此繼續培養國安方面的年輕人才非常重要。

他說，對身處「印太戰略」第一島鏈中間位置的台灣而言，如何正確理解與研判當前國際情勢，並與國際間民主國家共同應對區域和平所面臨的威脅，不僅是民進黨面臨的挑戰，也是每個台灣人都面對的挑戰。非常歡迎更多有志的年輕人一起加入守護台灣民主、自由、和平與安全的行列。

民進黨副祕書長楊懿珊表示，面對中國威脅，民進黨主張，不僅要正視這些威脅的存在，更要透過強化自己的實力，與國際社會共同面對且守護台灣與區域的和平穩定。

她說，民進黨將持續在賴清德「四個支柱」的基礎原則上，展現自信進行兩岸對話和交流，不會在壓力底下屈服，也會信守承諾維持現狀，致力維護台海的和平穩定，而兩岸情勢兵推營已經舉辦第五屆，目的希望能邀請不管是現任政治工作者還是對政治工作有興趣的人，透過專業的討論與課程，招募培養專業人才，即日起開始受理報名。

董立文教授則表示，賴清德主席提出的3大民主行動，就是「政軍兵棋推演」，目的在模擬未來突發性的政治、經濟與安全環境危機事件，經由參演各方經由不同的方式，分析多種可能發展與決定因應方案，探尋參演團隊的能力與盲點，各種應對方案的優缺點，提升決策品質與效果。

民進黨青年發展部主任阮俊達表示，賴清德在「關於台灣年輕人的未來，我的觀察和主張」的信當中，其表達出國際治理是團隊作戰，只有成熟與專業的團隊才能將願景落實在施政中。期盼兩岸兵推營這個大平台，能夠帶動有志參與兩岸及國際事務之優秀青年人才。

他強調，「國安人才不會從天上掉下來」，台灣的未來掌握在年輕人手中，在不同領域中發揮自身專長，並結合「兩岸兵推營」課程，希望培養學員成為未來在外交、國防、策略上具有判斷與決策的能力，提供一個相互學習的機會，共同守護台灣的民主自由。