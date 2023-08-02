前陸軍八軍團輔導長「內內」，和男友在營區自拍性愛片遭流出，2人都被記過汰除，如今轉換跑道加入成人平台SWAG。事發後，她曾報警想揪出散布者，但檢警查了5個月，仍找不到源頭，不過有找到4名分享影片的網友，分別由桃園、台中、台南及高雄4個地檢署偵辦，其中高雄這名網友緩起訴，但須向公庫支付2萬元。

今年2月，前中尉女輔導長「內內」過去和男友在營區激戰，自拍的性愛片因不明原因慘遭外流。事發後，內內曾報案提告，並提供截圖等證據，要揪出幕後散布的源頭。

不過檢方最後找到4名涉嫌轉傳者，這4名網友分別位在桃園、台中、台南及高雄，由所在地的地檢署介入偵辦，其中高雄的網友遭緩起訴，須向公庫支付2萬元。

當時也懷疑是遭營區資安人員散布，曾向法院申請搜索票，但未獲同意，且到案說明時否認，也沒有從俗稱MDM的「國軍智慧型手機管理軟體」找到竊錄或散布外流證據。

因找不到源頭散布者，全案簽結並依職權送高雄高分檢再議，高雄高分檢已駁回再議。