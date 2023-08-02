台中市長盧秀燕昨（1）日在市政會議上指出，中央政府傳出最近準備找理由，把台中捷運藍線的計畫退回或擱置，她呼籲中央，應給予台中人公平對待。對此，國民黨立委賴士葆透露，盧秀燕曾親自告訴他，交通部已核准了藍線一案，但卻被時任行政院長蘇貞昌壓住，希望他能幫幫忙，去勸蘇讓此案通過。

盧秀燕直言，台中人真的很委屈，她以高雄市為例，指當地已經有2條捷運，但行政院又再核定補助3條，使高雄市又拿到1200多億元的預算，反觀面積比高雄大、人口比高雄多的台中，卻只有1條捷運。

賴士葆昨在政論節目《少康戰情室》表示，台中捷運藍線在前市長林佳龍任內，因路線有做重新修正，所以重新上報中央，但盧秀燕接班後，蘇貞昌卻將此案壓著，「交通部核准通過了，就擺在院長辦公室」，盧為此還拜託他，希望他勸說蘇讓此案通過。

賴士葆痛批，台中市為了蓋藍線，自籌了900多億的工程費，且台中的規模不會比高雄小，但現在，行政院已核定了3條高雄捷運路線，卻遲遲不核定台中藍線，藍綠真的差很多。