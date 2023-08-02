中央補助各地5358億元的前瞻預算，被發現光高雄市就拿了1265億元，將近四分之一，北市只有184億元補助，讓台北市長蔣萬安向中央喊話，希望可以公平分配，遭民進黨立委吳思瑤酸過去反對前瞻，如今換了位置換了腦袋；不過蔣反嗆，當年反前瞻就是質疑經費恐淪為綁樁、分贓，希望中央可以與地方一起努力，共榮共好。

蔣萬安日前針對前瞻預算分配問題向中央喊話，希望能夠公平、合理的分配預算，遭吳思瑤在臉書上指出，2017年審查前瞻建設第一期預算時，當時還是立委的蔣直接跳上會議桌反對，搏了不少版面，國民黨還為此提了上萬件刪減預算案來阻擋，酸是「換了位置，換了腦袋？早知如此，何必當初？」

蔣萬安今日上午出席活動後接受媒體採訪，被問到此事時，他解釋當時會反對前瞻計畫，就是擔心該經費會淪為綁樁、分贓，甚至會出現分配不公平的現象。

蔣萬安強調，前瞻計畫補助經費，台北市僅拿到184億元，是六都最後一名，希望中央能夠更公平、合理的分配預算，多體恤地方政府，中央與地方才能一起努力，共榮共好。