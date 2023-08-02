女子連人帶車暴衝跌落4米深水溝，桃園消防人員架設繩索進行救援。（蘆竹消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區榮安路日前有名女子在路旁停放機車，豈料疑似操作不當，連人帶車衝下4米深的水溝，民眾嚇得趕緊報警，消防隊員也立即出動，架設繩索拖拉系統將女子先運至路面，再轉送醫院治療，成功完成救援任務。

蘆竹消防分隊長陳偉博指出，上月31日8時許，有名26歲的女子於路邊停放機車，卻不慎連人帶車暴衝跌落至路旁的大水溝，隊員許玉民及趙曾群本來準備要休假，聽聞事故後2人毫不猶豫地趕往現場支援，其中趙曾群曾受過繩索救援初階班的訓練，他在現場除了協助傷患處置外，也協助架設救援繩索，而身高193公分體格壯碩的許玉民則主動下河床協助打包及搬運患者，提高救援效率。

消防人員說明，抵達現場時發現女子躺在距離地面約4米高的草叢內，傷勢嚴重且無法動彈，然而面對救援時間緊迫，立即展開救援行動，以架梯方式接近患者，並利用繩索拖拉系統將患者順利救援至路面，後續則由急救人員迅速接手，將女子送往醫院接受緊急救治，所幸在消防人員快速而穩妥的救援行動下，患者送醫後狀況穩定。

桃園市消防局第三大隊大隊長簡慈彥表示，對於休假同仁能主動協助救災給予相當的肯定，另也要求各外勤單位應持續精進各項救援技能，並加強在隊訓練，當遇到類似案件時，才能提高救援量能，於第一時間搶救受困民眾，保障民眾生命財產安全。