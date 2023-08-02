頭份市長羅雪珠贈送閱讀袋給去年剛出生的小寶寶。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠贈送閱讀袋給去年剛出生的小寶寶。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所為了鼓勵小朋友從小就培養良好閱讀習慣，特別贈送閱讀袋給去年新生的小寶貝們，頭份市立圖書館並邀請親子共讀專家黃偉伶，帶領家長一起共讀兒童繪本，現場示範說故事、手指謠等，傳授家長跟嬰幼兒共讀技巧，增進親子互動等，開啟親子共讀之門，享受閱讀的樂趣。

頭份市長羅雪珠表示，閱讀能力不僅是公民素養的養分，也是成長過程中非常重要的工具，陪同孩子從幼共讀，養成閱讀習慣可以讓孩子在將來擁有更多的能力去探索世界。頭份市立圖書館每年買進上千本新書，其中童書更占四分之一以上，歡迎家長來圖書館借書，帶回去陪孩子共讀享受愉快的親子時光。

市圖表示，這次致贈的閱讀禮袋有教育部致贈的優良童書及苗栗縣政府出版童書共4本。只要是去年有生下新生兒的父母親，都可以帶著新生兒戶口名簿或影本，前往頭份市立圖書館服務台領取禮袋，但因數量有限，所以送完為止。

同時，頭份市圖為了擴大推動幼兒閱讀，鼓勵爸爸媽媽利用圖書館館藏，針對0至5歲幼童推出「證證有禮 辦證借閱送好書」活動，凡是在2018年元旦以後出生還沒有辦苗栗縣借書證的幼兒，家長可以帶幼兒的戶口名簿或影本，前往頭份市圖辦證借書，就送1本市售童書，一樣數量有限送完為止。

配合前面兩項活動，頭份市圖在9月份推出0至5歲嬰幼兒繪本圖書聯合書展「寶貝閱讀成長記」，展示教育部推薦嬰幼兒圖書、本館學齡前優良繪本及親子共讀相關圖書，歡迎借閱。