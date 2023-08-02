1953年裕隆汽車創辦人嚴慶齡先生在新店建廠，成功造出第一台吉普車，開啟台灣汽車工業發展藍圖。今年2023年，裕隆汽車迎來70週年，也是台灣汽車工業發展70年，感念創辦人嚴慶齡與總裁吳舜文從零開始，創立裕隆汽車，畢其心力與堅持造車夢想，發展台灣汽車工業與自主研發技術，擘畫台灣汽車價值鏈產業發展軌跡，裕隆周三於三義工廠舉行裕隆70周年廠慶活動，裕隆集團嚴陳莉蓮執行長特別偕同一雙兒女出席慶祝70周年生日快樂，象徵傳承意義；同時，在廠慶這天迎接國產第一台NISSAN X-TRAIL輕油電下線，與裕隆長久重要合作夥伴裕日車(2227)、協力廠、經銷商等一同見證，為裕隆集團迎向未來移動服務「全域移動、智慧啟動」寫下嶄新的里程碑。

裕隆70周年廠慶喜迎國產第一台NISSAN X-TRAIL輕油電下線，嚴陳莉蓮執行長現場致詞，這段路程歷經波折困難，裕隆汽車仍謹記創辦人與總裁造車的使命，以及堅持台灣造車技術的理念。面對未來，將會持續帶領裕隆集團各事業體轉型升級，共同迎向新能源車及移動服務的新趨勢，與集團一起成長茁壯。

細數裕隆汽車1953年從新店工廠開始設立至今，累計生產超過270萬台國民車款。裕隆汽車70廠慶活動中也特別展出青鳥、速利301、CEFIRO以及第一代X-TRAIL等四部經典裕隆日產經典車。裕隆汽車在1957年開始與日產汽車技術合作，裕隆導入日產車型，在新店工廠生產出第一台國產車款，掛上裕隆牌的青鳥轎車，寫下台灣第一次自製乘用車的里程碑；1981年裕隆汽車在三義設廠，第一台下線的車款是掛裕隆牌的速利303，由總裁吳舜文親自掛上車牌，速利也成為台灣經典國民車款之一；之後，1995年，裕隆汽車歷經廠辦合一，製造出NISSAN SENTRA、NISSAN CEFIRO，在日產授權、裕隆自主適應性改造設計下，締造國民高級車款優異的銷售實績；2000年，裕隆透過裕隆亞洲設計中心YATC開發能力，參與設計第一台國產化X-TRAIL車型，成功帶起國內休旅車風潮，這些經典車款在台灣經濟起飛的時代，更成為許多民眾人生的第一輛車。

裕隆在迎向新能源車及移動服務的新趨勢下，今年推出第一台國產化X-TRAIL輕油電國產化車款，為裕隆70周年迎向新的里程碑。全新NISSAN X-TRAIL輕油電車款是全台首款搭載「VC-TURBO可變壓縮比引擎」，也是首款採用輕油電技術的國產車款，同時備有完整ProPILOT智行安全系統，可提供消費者低碳排、低能耗的極智安全駕馭體驗。嚴陳莉蓮表示，相信下線的X-Trail新車一定能一掃陰霾，為裕隆與裕日車帶來長紅業績。