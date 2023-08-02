韓國行政安全部表示，這次演習將配合政府演練戰前危機狀況管理，以及戰時轉換程序的「乙支演習」進行。預計在23日下午2時於全國各地播放空襲警報。

警報響起後15分鐘內管制道路通行，要求民眾前往就近地下避難所等安全場所躲避。通行管制期間在路上行駛車輛須依員警引導，停靠右方路肩，確保消防車、救護車、軍用車輛等順利通行。

下午2時15分訓練警戒警報響起後，民眾可離開躲避場所，但在道路上必須保持戒備狀態通行；下午2時20分警報解除後，即可恢復一般行動。

韓國自2017年8月後就未再實施過針對全國一般民眾的空襲演習，行政安全部今年5月16日曾針對公共機關及學校實施空襲演習，但因久未實施全國單位演習，韓聯社報導指出，當局對實施時間點始終保持謹慎態度。

北韓5月31日發射軍事偵察衛星時，首爾市發布警報要求民眾躲避，當時雖立即說明為誤報，但仍造成許多民眾困惑、不知如何是好，凸顯長期未進行演習帶來的後遺症；而當局事後盤點各地安全設施狀況，甚至發現部分防空設施已封鎖或難以進入。

若在韓民眾想了解演習時所在區域的避難所位置，可前往韓國國民災難安全網站（https://safekorea.go.kr/）查詢。