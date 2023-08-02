《科技紫微網》運勢專欄分享內心戲豐富時刻上演小劇場的前5名星座，依序是巨蟹座、天蠍座、獅子座、雙魚座、水瓶座，其中第1名的巨蟹座生性敏感多疑，容易因為別人一句無心之話，這時心裡就如同上演一場皇宮裡的女性為了利益而互相鬥爭。

▍第5名：水瓶座

獨處的水瓶座只可能會孤單，但絕不會寂寞，因為就算一個人的時候，思考從未停止過，甚至還可以更豐富，用意念「上身」電視劇主角，或是穿回古代宮廷鬥法，那都是分鐘的事。

▍第4名：雙魚座

雙魚座雖然愛幻想，但這不妨礙他們內心戲的風雲多變，平時都是事情還未發生，心裡就已經預演了好幾個版本，就如導演一樣加了好多情節，對於老闆的無理要求，他們心裡各種不爽，但心裡千言萬語卻只能變成嘴上的一句「好」。

▍第3名：獅子座

自戀自傲的獅子座，一直都是「唯我獨尊」的狀態，坐公車最後一排的中間位置，都能想像自己要登基了，更不用說在職場中若是競爭職位，或遇到情敵時的心裡劇場了，當然，不管對手如何，在獅子座眼裡都是低於王妃一級的妾室罷了。

▍第2名：天蠍座

給我一個舞台，一個人也能撐起一部劇，天蠍座總是一副若有所思的樣子，當然不是做樣子，就算遇到事情時，表面看似無所謂，內心卻早已上演一部大戲，競爭對手還沒有任何動作，天蠍座已經在心裡和對方纏鬥了好幾場。

▍第1名：巨蟹座

行動力不足，做的不多、想的卻非常多，巨蟹座生性敏感多疑，而且內心活躍度極高，別人一句無心之話，都可以在他們心中開出了一朵「舌燦蓮花」，這時心裡就如同上演一場皇宮裡的女性為了得到皇上寵愛，而互相鬥爭。