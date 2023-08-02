民眾黨總統參選人柯文哲昨晚再度於臉書發文酸前瞻軌道建設，指國發會的預算執行率96.95％，實際完工僅12％，沒動工的比例甚至比完工還要多。交通部長王國材今回應，軌道建設需要長時間，預算分年編列、分年執行，若每年執行率能100％達成，就能如期完工。

柯文哲昨發文指出，前瞻預算軌道建設完工率到底是多少？國發會說到2022年底第3期為止的執行率是96.95％，然而預算執行率不等於項目完工率，他先前批評是已經完工的資料，國發會卻在說預算執行率，但「錢發下去，不代表工程完成」。

柯文哲說，根據審計部的最新資料，7年過去，軌道建設完工率只有12％，20％的軌道建設沒動工，比完工的還多。其中桃捷航空城至中壢（綠線）則是行政院已拍板要做，但其實根本還在規劃中，也就是先有經費才有計畫，導致無廠商投標、多次流標的亂象。

王國材今表示，以列入前瞻計畫之台北捷運南北環，行政院於2019年5月31日核定綜合規劃，2023年6月執行率20.66％（已執行預算除以編列預算），但本計畫預計於2031年6月才完工。

王國材強調，軌道建從規劃、核定、設計、施工需要長時間，需把預算分年編列、分年執行，管控的是每年執行率。若每年執行率能100％達成，就能如期完工。