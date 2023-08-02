八三夭宣布將三度登上高雄巨蛋開唱。（KKLIVE提供)

搖滾天團八三夭自2022年夏天舉辦「顛倒世界巡迴演唱會台北站」以來，因為演唱會全新的世界觀與沈浸式體驗獲得歌迷極高的迴響，紛紛敲碗加場！八三夭今一連公開兩個驚喜，除了8月26號（六）將先南下高雄舉辦每年定番的「生日趴」與簽票會嘉惠南部歌迷外，10月14號（六）更將在高雄巨蛋舉辦「顛倒世界巡迴演唱會」，是八三夭睽違3年之後第三度登上雄蛋。

八三夭今年3月先到香港舉辦「顛倒世界巡迴演唱會」，成為繼台北站後的巡迴第二站。當時雖然遇上大雨，但是團員與歌迷的熱情不減，台上台下一起在雨中大合唱並完成演出，場面相當感人。主唱阿璞說巡迴累歸累，但聽到台下不論快歌或是慢歌都能一起唱和就很滿足，尤其是八三夭的經典搖滾歌曲〈我不想改變世界 我只想不被世界改變〉在音樂偶像養成節目中被多次翻唱，現場演唱時很能引起大家共鳴，還有〈想見你想見你想見你〉更在戲劇推波助瀾下成為華人世界高度傳唱的歌曲，所以很期待在高雄也能聽到大家的聲音。

而這段期間八三夭也密集地在機場、場館與飯店這三地之間飛來飛去，好幾個月不在台灣，讓團長小橘一度感性地說一上飛機就開始想念家人，只能靠視訊電話解鄉愁。尤其是聽到剛滿兩歲的兒子用新學的詞彙跟他聊天，甚至問他「爸爸你辛苦嗎？」的時候疲勞就會瞬間消失！接下來八三夭規劃了非常多豐富的演出與活動，他們也預告8／26（六）生日趴與簽票會，邀來采子、溫妮、寬仔、Onion Man等4組嘉賓助陣一起合作演出。