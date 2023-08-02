向榮生技合計目前已獲准的特管辦法治療共有8個，與國內各大醫院針對退化性關節炎及困難傷口合作自體細胞特管辦法的治療，包括新光醫院、林口長庚、雙和、三總、景美及高雄長庚醫院等，今日再度新增台大醫院。

向榮生技專注發展脂肪間質幹細胞，營運有細胞量產技術與應用、新藥研發兩個重點，異體細胞新藥ELIXCYTE有兩項適應症，其中治慢性腎臟病項目已完成二期臨床試驗，而治療膝骨關節炎項目已獲美FDA及台灣衛福部(TFDA)核准進行三期臨床試驗，7月已完成首位受試者完成收案。