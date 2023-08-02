康科特暨明悅智醫董事長劉靜怡表示，數位醫療技術對牙科照護的未來具有一定的影響力，未來在高齡社會中更顯重要。過去，做牙齒需多次舟車勞頓到診所進行試戴和調整，而且需要花費數週時間。現在，藉由數位技術整個製作過程只需一天內，大幅提高效率並減少誤差。

台灣面臨人口逐漸高齡化，對假牙的需求越來越高。數位化的牙科技術為患者提供了更快速和精準的選擇。傳統假牙製作時間一般約7～10天不等，明悅智醫提供同步化數位牙科技術，一天內就能完成數位口腔掃描和假牙製作。

明悅智醫擁有全新一日數位假牙解決方案，讓裝假牙對病患與醫生來說，不再是耗時費力的過程。明悅智醫協助桃園美麗新牙醫診所智慧化，升級醫生及患者便利性及治療體驗。

桃園美麗新牙醫診所曹皓崴醫師表示，同步化數位假牙技術中，我們使用數位口腔掃描設備在病人口腔內進行掃描，同步獲得3D數位模型。牙技師能夠更清楚識別數位模型，快速將3D模型和牙體技術整合，讓整個過程非常有效率，現在，只需一天即可完成假牙製作，大大節省了牙醫師和患者的時間成本。