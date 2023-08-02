台灣新秀俞俊安將在本周的溫德姆錦標賽（Wyndham Championship），為爭奪獎金豐厚的聯邦快遞盃季後賽資格發起最後的衝刺。但無論結果如何，他已足以昂首挺胸。

儘管因為膝傷休賽四個月，24歲的俞俊安本賽季在美巡繳出令人印象深刻的成績單，有三場比賽打進前10名，另有兩場前25名。他必須在塞奇菲爾鄉村俱樂部（Sedgefield Country Club）舉辦的溫德母錦標賽至少並列第三（最多兩人並列），才能擠進積分榜前70名的季後賽門檻。

「我覺得蠻不錯的。」俞俊安說。他在2022-23美巡賽季進入正規賽最後一週之際，於聯邦快遞盃積分榜上排名第94位。「我每週都有機會進入領先榜，這週我會繼續努力，因為這是獲得季後賽資格的最後機會。我希望發揮百分百實力，但我會保持平常心。心態是最重要的，不要想太多。」

曾經高居世界業餘第一的俞俊安，上個月在約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）並列第六，為自己進入聯邦快遞盃季後賽創造了機會。季後賽將於下週在孟菲斯舉行的聯邦快遞裘德錦標賽（FedEx St. Jude Championship）開始。他對自己在約翰迪爾強拉尾盤的表現感到滿意，特別是第72洞切進博蒂。

「我知道自己有機會打進前十名，但我的開球沒開好，第二桿只能打點到果嶺右前方約30碼處。那個位置不好切，但我直接切進抓下博蒂。」俞俊安說。他希望能效法韓國球員金施佑（Si Woo Kim）與金周亨（Tom Kim），舉起溫德漢錦標賽冠軍盃。

「現在我覺得很好。我的膝蓋比之前好，我覺得我的所有球技面向狀況都不錯，我希望希望這周能有好表現。」

身為美巡賽大學和光輝國際巡迴賽的畢業生，俞俊安相信他在美巡賽的新人賽季是一條陡峭的學習曲線。每週在新的高爾夫球場比賽很具有挑戰性，但他知道與那些世界最頂尖的選手同場競賽所獲得的經驗，將使他有能力在下個賽季挑戰冠軍盃。

「美巡賽的球場設置較困難，有時候你只要稍微失誤就很難救平標準桿。」他說。「我還沒打過每一個比賽場地，我通常每週賽前只練習18洞。和那些老手相比，我對這些球場的熟悉度較不足。」

俞俊安在上周的3M公開賽便是一個很好的學習案例。當時他在第三輪前11洞抓到八隻小鳥，一度衝上領先榜次席，但隨後又吞下四個柏忌。

「在那輪比賽後，我有跟桿弟討論了一下，我們覺得其實我們做得很好。在連抓六鳥之後，風勢開始變大。接著我在第12洞錯失短推博蒂，感覺我的節奏急了一點。然後當我在下一洞的三桿洞開球時，沒有和桿弟討論好就打，節奏稍微快了一點。在那裡吞下柏忌後，開始有點不順手。但只有那一桿有些太倉促一點。」

上個月第一次前往高爾夫故鄉參加創世紀蘇格蘭公開賽（Genesis Scottish Open），對於俞俊安來說是另一個寶貴的經驗。儘管前兩輪分別打出72與70桿而未能晉級，但這位後起之秀對於挑戰林克斯球場感到很開心。

「那很有趣。我們很少能打林克斯，而且能去那麼有歷史的地方，很特別。雖然成績沒有很好，但是在風雨中打球的體驗非常特別。我還蠻喜歡那個地方的。」他說。

儘管今年二月在健身房訓練而導致膝蓋受傷必須接受手術，但俞俊安認為這未嘗不是好事，反而能讓他對自己的身體有更好的了解。「當然，受傷是很遺憾的。但從另一方面來看，這也是一件好事。它能讓我沉澱一下，明白什麼可以做、什麼不能做。我現在更了解自己的身體和球技了。」俞俊安說。

「未來，我會控制好賽程，連打四場後休息一場。訓練時跳躍的部分也會減少，並加強腿部肌肉與活動度。也會更注意膝蓋，並強化身體其他部位。」

目前在聯邦快遞盃積分榜名列120位的潘政琮，也參加了本週的溫德漢錦標賽。他曾於2018年在這場比賽名列第二。和俞俊安一樣，潘政琮也因為手腕傷勢而休養了一段時間。本賽季他僅出賽12場，其中有兩場打進前10名。