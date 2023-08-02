法新社報導，由民主、共和兩黨議員組成的眾院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）在其網站上表示，審查發現資產管理公司貝萊德（BlackRock）與指數編纂公司MSCI（明晟）「投資或讓美國人的儲蓄能投資於數十家被列入黑名單的中國公司」。

華府稱這些中企對美國的國家安全構成威脅，或支持中國共產黨侵犯人權行徑，因此成為遭制裁對象。

委員會主席、威斯康辛州共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）和伊利諾州民主黨聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）致函貝萊德與MSCI，尋求有關這兩家公司促成投資中企的詳盡資訊。

他們還要求解釋對潛在投資的盡職調查，並提供向投資人和公眾發出投資透明度的詳細訊息。

這些7月31日發出的信件，並未斷言貝萊德或MSCI違反美國的制裁，但信中稱，委員會要求這兩家公司「迅速答覆」，以告知委員會對中共「經濟、技術、安全進步，及其與美國競爭關係」的瞭解。

根據委員會資料，貝萊德「已向對美國構成國安風險並損害美國利益的中國公司，投資了超過4.29億美元」。

委員會指出，以MSCI產品為基準的資產規模超過13億美元，MSCI將受制裁的中國公司納入，意味著數以百萬計美國人的儲蓄「正在不知不覺中，資助為中國人民解放軍開發、製作武器的中國企業」。

貝萊德發言人說，公司將針對目前提出的問題，與這個眾院委員會「持續進行接觸」。

貝萊德表示：「貝萊德在中國和世界各地市場的所有投資，均遵守所有適用的美國政府法律。」

MSCI表示，他們正在審視委員會的要求。

MSCI說：「MSCI指數衡量國際投資者可投資的股票市場表現，並遵守所有可適用的美國法令。MSCI不管理、推薦或推廣在任何國家的投資。」