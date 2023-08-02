民眾攜帶醫材入境時，符合特定項目且不超過規定數量時，可採便捷通關，不需申請專案核准。（食藥署提供）

在國外購買防曬劑、染髮劑、燙髮劑、止汗制臭劑等特定用途化粧品，至多12瓶，合計不超過36瓶，海關得逕予放行，超過公告數量者由海關責令限期退運或銷毀。（食藥署提供）

疫情解封後，國人報復性旅遊風潮增，食品藥物管理署提醒，民眾赴日本旅遊風氣盛行，經常攜帶維他命、眼藥水等非處方用藥返國，每種最多12瓶，合計以不超過36瓶為限，僅限自用、不可販售，違者可處3萬至200萬元罰鍰；­攜帶錠狀、膠囊狀保健食品亦有自用量上限，如販售他人可處3萬到300萬元罰鍰。

食藥署食品組視察高毓言說明，輸入食品原則上需要查驗，但自行使用可於限量之下免查驗，例如常見的保健食品（錠狀、膠囊）每種至多12瓶，合計不超過36瓶，一般食品價值需在1000美元以下，且總重量在6公斤以內，且不得販售；違規者涉違反《食品安全衛生管理法》第30條，可處3萬到300萬元罰鍰。

食藥署食品組副組長鄭維智說明2種常見違規情境，一是國外攜帶食品回國後販售，二是網路上購買國外進口食品後再轉賣；110至111年共裁處474件，裁罰金額達871萬元，其中金額最高的案例是民眾在網路上販售國外代購的維生素、膠原蛋白碇等保健食品，且同時以多身分於不同網站販售，屬於多次違規行為，遭開罰18萬元。

民眾攜帶藥品入境也要注意！根據「入境旅客攜帶攜帶行李物品報驗稅放辦法」限量規定，非處方藥每種至多12瓶，合計不得超過36瓶；處方藥方面，若未攜帶醫師處方箋或證明文件，攜帶藥量以2個月用量為限，有醫師處方箋或證明文件者，則以6個月用量為限。

食藥署藥品組副組長吳明美指出，維他命、眼藥水等非處方用藥是民眾經常攜帶入境的品項，提醒民眾攜帶藥品返國僅限自用，不可在網路或實體販賣，違者可依《藥事法》處3萬到200萬元罰鍰；若海關發現攜帶入境數量過大，將移送司法機關偵辦，可處7年以下有期徒刑。

至於隱形眼鏡、衛生棉條等醫療器材，攜帶入境亦須遵守相關規定。食藥署醫療器材及化粧品組科長蔡文偉說明，特定項目且不超過規定數量時可便捷通關，不需申請專案核准，包括：OK繃60片、液體OK繃4條、醫用棉棒200支、衛生套60個、衛生棉條120個、日拋隱形眼鏡單一度數60片（以單一品牌及2種不同度數為限）、矯正鏡片1副、醫用口罩250片。

食藥署醫療器材及化粧品組副組長錢嘉宏指出，近年有許多違規案例，大多是在網路上未取得國內許可證的醫材，並提醒民眾，便捷通關的醫療器材僅供個人使用，不得販售、轉讓、轉供他用，如有販售情形，涉違反《醫療器材管理法》，可處3萬至100萬罰鍰。

另外，在國外購買防曬劑、染髮劑、燙髮劑、止汗制臭劑等特定用途化粧品，至多12瓶，合計不超過36瓶，海關得逕予放行，超過公告數量者依《化粧品衛生安全管理法》由海關責令限期退運或銷毀。