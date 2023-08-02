南投縣知名清境天空步道即日起到10月底止夜間開放行走與觀星活動。曾雪蒨攝

南投縣副縣長王瑞德邀請全國民眾一起到南投清境感受白天與黑夜不同之美。曾雪蒨攝

下周登場的「星夜探訪森林小夥伴」活動將帶領大小朋友夜訪清境常見的夜行動物生態。曾雪蒨攝

搶攻暑假國旅商機，南投縣政府特別與清境觀光協會合作，8月起首度開放天空步道夜間探索體驗，讓到清境旅遊的朋友，白天看羊咩咩秀、走天空步道賞雲海、看日出，晚上也可以夜探天空步道，感受無光害的清境夜間星空魅力！縣府並配合天空步道夜間開放，下周起一連推出「星夜探訪森林小夥伴」等3場體驗營，邀請全國好朋友一起到南投感受清境天空步道之美。

「2023夜探天空步道清境星月尋寶」活動前記者會今天在南投縣政府舉行，副縣長王瑞德出席活動時表示，這是縣府與清境觀光協會合作，首次開放天空步道讓民眾在夜間行走，體驗白天步道沿途美景之外，再感受清境晚上觀星、觀夜景，觀察夜行性動物不同的生態的樂趣。

為了配合本月起到10月31日夜間星空步道開放，縣府下周五起將一連3周推出3種主題特色兩天一夜遊，只要是入住清境地區合法旅宿的朋友，都可以免費報名每場限量100名的活動，希望讓到清境旅遊的民眾可以感受清境地區白天跟夜晚不同的旅遊樂趣與體驗。

王瑞德也親自介紹下周8月11日及8月12日首先推出的「星夜探訪森林小夥伴」活動。他說，這是專為親子家庭設計的體驗活動，利用特殊燈光道具沿著步道上布置的發光的小星星，尋找森林夜間活動的老鷹、飛鼠等生物，學習生態知識完任務就可獲得黑鼻羊手偶。

另8月18日及8月19日登場的「林間細語沁夏音樂會」，王瑞德特別提到活動期間正值七夕情人節，所以活動特別商請日月潭商圈龍鳳宮內的月下老人提供100條紅絲線，希望將有情人情牽在清境，歡迎有情男女一起來欣賞情人節音樂晚會，接受當地生產的香水合花束與月老紅線的祝福。

最後壓軸的活動是8月25日及8月26日「雲霧渺渺仲夏夜幕鳴」夜間電影放映活動，副縣長王瑞德特別介紹這部電影「歡樂好聲音」，是部突破自己、勇敢追求夢想的勵志好電影，邀請大家放下手邊忙碌工作，一起到清境觀景平台，邊品嚐南投在地的飲品和特產，邊觀看户外電影，感受清境悠閒夜間之旅

南投縣清境觀光協會理事長張宏毅指出，這次推出的夜訪清境3種特色主題活動各有特色，包含夜間步道探索、高空音樂會及星空電影體驗等，希望讓清境地區投宿旅客能有與過去不同的深刻感受和回憶。提醒大家每場活動限量100位民眾報名參加，要報名要快；但未成功報名的朋友現場也開放報名步道夜間體驗，協會會贈送每個入場體驗者一個星座觀星盤，在欣賞星空的同時也能學習辨識星座，有興趣的朋友可前往「親近台灣清境觀光協會https://www.facebook.com/cngjin」及樂旅南投臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/nantouwelcome/或透過清境地區民宿詢報名。