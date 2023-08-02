衛福部台南、嘉義、朴子3家醫院，被爆出在去年出現集體收賄情事。電腦設備業者一心國際科技公司負責人林大為，從2012至2022年間，行賄採購主管與資訊管理師，以製作不實報價單等方式圍標，獲利數千萬元。衛福部醫福會今表示，被起訴的5人都已在去年底被懲處，其中3名組長記大過、2人申誡。

醫福會副執行長楊南屏指出，去年8月24日，台中市調查處持函調閱台南、嘉義、朴子3家醫院，在2012～2022年，10年間的資訊周邊設備及耗材採購資料，同時約談相關人員。當時3家醫院同時啟動內部行政調查，也通知衛福部，衛福部也派員到醫院進行調查。

楊南屏表示，3家醫院的6名資訊相關人員，共1人不起訴，5人起訴。5人都在去年12月底前被懲處，3名組長級同仁都記大過，另外2位是申誡，目前有2名組長離職，其餘都調離現職。

針對集體收賄案，楊南屏表示，衛福部已要求醫院的內部採購，必須有良好的稽核機制及管理。為避免類似情況再度發生，未來採購人員也需要定期輪調。目前衛福部請3家醫院醫院提供檢討報告，將重新進行審視。