台南市長黃偉哲（左）、漁業署長張致盛（中）品嘗台南晶英酒店主廚精心設計的虱目魚料理時，讚不絕口。（洪榮志攝）

台南市是全台虱目魚產量最多的縣市，近年來因養殖面積大減，今年5月虱目魚的價格，一度創下歷史新高，目前已經逐漸回穩。不過，市府仍首度攜手全聯福利中心及大潤發量販店，2日舉辦台南虱目魚通路促銷活動，農業部漁業署長張致盛也特地南下參與，一起用行動支持漁民。

黃偉哲表示，台南是虱目魚的故鄉，從魚皮、魚肉、魚肚到魚腸，都深受消費者喜愛，堪稱煎、煮、炒、炸都鮮甜美味。今年特別感謝漁業署的協助，無論是維持虱目魚價格的穩定，或是拓展通路與推廣行銷等工作，都與南市府協力合作，讓大家知道台南虱目魚的營養美味，吸引更多消費者選購最優質的台南虱目魚，也期盼藉此進一步幫助漁民增加收益。

張致盛指出，台灣生產的虱目魚，2隻就有1隻是台南生產。這幾年漁業署與台南市政府一直在生產、養殖、品質提升上，做了很多努力，也合作進行相關的冷鏈，就是希望漁民生產的虱目魚，一直到消費者手上時，都能保持產品的鮮度與品質，目前已經投了許多經費，也有很好的成果，希望大家到台南來，不只要看很好的風景，也要吃台南最好吃的虱目魚。

市府農業局長李建裕說，台南虱目魚的池邊價，今年初曾經出現每台斤70元的高價，但目前已經回穩至每台斤49至52元，吃虱目魚正是時候。台南虱目魚的養殖面積及產量都居全台之冠，各式虱目魚料理也成為台南400年的特色飲食。市府為讓各地消費者都能品嘗到美味，特別攜手全聯福利中心實體門市與線上購物、大潤發量販店，共同推出台南虱目魚行銷活動，從今年8月11日至9月7日，只要前往2大通路購買台南虱目魚指定商品，單筆滿額都有優惠。

另外，此次也邀請台南晶英酒店主廚精心設計多道虱目魚料理，鮮美虱目魚經簡單烹調就能華麗上桌，相關食譜可參閱在活動檔期促銷的商品型錄，以及各門市架上的食譜卡。