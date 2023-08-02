江宏傑27日於東京開國際記者會宣布與前妻福原愛的日本官司勝訴，喊話福原愛盡快執行法院判決。而福原愛在記者會後透過律師發出聲明，反駁日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決，雙方各執一詞。近日，江宏傑的父親面對日媒來台詢問，罕見回應了。

據日媒《週刊文春》報導，有記者來台前往江宏傑的住家巧遇江爸爸，詢問他對兒子目前情況的看法，江宏傑的爸爸表示：「我無能為力」，被問到有什麼話想對福原愛說嗎？江爸爸則透露，「兩個人在處理的時候我沒有立場說話。不過謝謝你們的關心。」江爸爸對於此事相當低調，對於媒體不斷說著無可奉告，並用日語禮貌地送客：「一路小心喔」。

近日江宏傑遠赴日本開記者會並落下男兒淚，對福原愛喊話希望她能尊重台灣及日本的司法，不要再擺爛搞失聯，江宏傑也表示，會研究日本跟新加坡間是否會有司法互助，希望能與福原愛好好將所有事情解決，而福原愛則是在記者會前就發聲明提醒江宏傑台灣法院法官要求不得對外公開本件案件內容，也指出「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決」。

事實上，在江宏傑召開記者會後，福原愛便公開聲明回應，江宏傑的日本律師大淵愛子公開提及她的工作職務造成她社會性死亡，召開記者會一事更造成重大人權侵犯，希望雙方能恢復信任關係。對此，律師大淵愛子則回應，她相信民眾能夠理解江宏傑方不得不開記者會的理由，並喊話福原愛可以盡快遵守法院裁決的保全命令。