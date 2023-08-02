涉及北市信義區夜店殺警案的「星二代」易寶宏，被判刑9年入監，去年服刑過半，獲准移至外役監執行，矯正署上月發現易在返家探視兩度違規，將他移往一般監所服刑，矯正署在7月中旬易移監後，正式駁回易的假釋案。但矯正署同期審查假釋的名單中，還包括「惡龍」張錫銘，而張錫銘也被駁回，這已是張第21次申請假釋被駁回。

資深女星易淑寬的獨子易寶宏，因涉夜店殺警案被判刑9年，在2019年6月入獄，後被調到征陵外役監服刑，基層員警上網爆料砲轟「學長白死了」引發軒然大波。為此，立法院日前三讀通過《外役監條例》修正案，提高遴選外役監標準。

矯正署查出，易寶宏去年8月15日返家探親時，利用個人社群網站帳號標記特種行業聯絡方式而加以宣傳；又於去年12月10日在外與友人飲酒聚會，並拍照上傳社群網站。矯正署在7月12日將易移往花監服刑，並取消易在外役監服刑的188天縮刑。

7月中旬，矯正署召開假釋審查委員會，審查易寶宏的假釋案，認為易有多次違規紀錄，未達悛悔有據，依法駁回易的假釋案。

但同期間假審會審查的名單中，除易寶宏外，另有第21次申請假釋的「大咖」受刑人「惡龍」張錫銘，同樣亦被駁回。

依規定，易、張在4個月後仍可申請假釋，但依照目前嚴審假釋的氛圍下，預料下次申請假釋獲准的機會仍然不高。