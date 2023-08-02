李同榮指出，下半年房市走勢重要關鍵指標有四，包括剛需市場的信心是否恢復、打房政策是否持續，包括開工量下彎、使照量上升呈死亡交叉的反轉訊息是否出現，以及選前是否有重大利空。

李同榮表示，房市交易動能最弱的時間點已過，打房利空已全出盡，選前不可能下重手；下半年房價有機會小幅鬆動，在微跌區會激勵買盤進場；以及上下半年交易量的基期高低，與去年同期的基期高低會是房市交易量回溫關鍵。

他認為，交易量見底，並不表示價格立刻回升，房市往往在交易量見底時，買盤信心較脆弱，房價才有較明顯鬆動，例如2016年房地合一1.0正式上路，第一季房市交易量見底，但全年房價卻有明顯的殺價取量現象，房市也持續緩跌一年半至2017年底，台北市房價才率先止跌落底，全台房價在2018年第二季止跌落底，正式展開第六循環多頭走勢至今。

因此，房市雖量先價行，但房市的價格落底與回升往往會落後交易量的指標一段時間，這波雖然交易量已經落底，但指望房價回升，仍需要經過以盤代跌或微跌的市場整理，才能結束第六循環多頭走勢，也才有機會進入新的第七循環，這段整理時間可能會延至2024下半年。