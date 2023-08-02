一名男子表示，在包養網站看到他的天菜，但約出來見面才知道對方是未成年的高中少女，他高漲的性慾瞬間被澆熄，立刻送對方回家，途中女高中生不斷說「還好吧！這又沒什麼」，希望他能改變心意，令他無奈地說「我可不想被貼上誘拐未成年標籤，斷送我的人生」，貼文吸引網友討論。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，在包養網站看到讓他眼睛為之一亮的女生，約出來見面後，追問才知道對方仍是高中生，他瞬間失去興致，立刻送女高中生回家。但一路上，女高中生不斷跟原PO說「還好吧！這又沒什麼」，讓他超級傻眼。

原PO不解現在的高中生的價值觀，直呼遇到這種事很無奈，「我可不想被貼上誘拐未成年標籤，斷送我的人生 」。貼文獲得網友也說，現代國高中生打扮偏成熟，不追問真的不知實際年齡，「現在國高中有的稍微打扮，我還真分辨不出來到底有沒有成年」、「很多女生只是想要輕鬆賺錢，聊天的時候問清楚，約的時候找要看證件的飯店，好好保護自己」。

原PO的理智也獲得很多人讚賞，「你很理智，先給讚」、「理智推推」、「理智沒被下半身控制就好」、「第一次看到理智的男人」、「其實只要記得，不要讓你的老二變你的老大就好了」。

★《中時新聞網》提醒您：略誘未滿20歲之男女，脫離家庭或其他有監督權之人者，處1年以上7年以下有期徒刑。意圖營利，或意圖使被誘人為猥褻之行為或性交，而犯前項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3萬元以下罰金。