本名陳宣裕的藝人NONO遭網紅「小紅老師」指控多次性侵、騷擾她及多名年輕女子，估計有20多名女性受害，小紅老師不滿NONO案發後，神隱迄今不承認也不道歉，6月30日到台北地檢署提告NONO涉嫌性騷擾、性侵未遂等罪。北檢上月分「他案」偵辦，據了解，由於小紅老師指控NONO侵犯的被害人至少25人，檢方今指揮婦幼隊搜索NONO位於北市內湖住處，查扣NONO的3C用品，並傳喚NONO說明。NONO下午1時10分被移送北檢複訊。

藝人NONO（陳宣裕）日前遭網紅「小紅老師」指控涉嫌性騷、性侵，相關被害者多達25人。台北地檢署2日指揮台北市警局婦幼隊，首度以被告身分約談NONO（中），並將NONO移送北檢。（劉宗龍攝）

NONO面對媒體詢問「有無性侵？」不發一語，由於現場擠滿媒體，NONO寸步難行，還有圍觀民眾高喊「人渣」，攝影記者被擠倒。

據了解，檢方訊後不排除對NONO實施交保候傳等強制處分。

1名女模6月19日在網路爆料，曾遭NONO在車上強吻，NONO澄清「沒有印象」後，網紅小紅老師21日舉行記者會，進一步說明自己遭NONO伸魔爪的經過，也爆料其他女性受害過程，估計有逾20名女性受害。

網紅小紅老師6月29日再於臉書發文，不滿NONO至今都「不承認、不道歉」的態度，痛批NONO「截至目前的加害者，就屬你最可恥」，並於30日下午到台北地檢正式提告NONO，讓一切進入司法程序。她說，目前至少有25人被害。