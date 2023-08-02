來台多年的新住民「燕子」幾年前失婚，她為了照顧當時還沒上學的孩子，只能在南投魚池附近兼差工作，未料，受疫情衝擊又面臨失業困境，生活一度陷入困頓，所幸透過南投就服中心協助，先到鄉公所擔任約聘僱，日前又透過「疫後專案缺工就業獎勵」進入飯店，終於能穩定就業並扶養孩子。

今年47歲的燕子說，她因失婚，多年來獨力照顧孩子，過去因顧及小孩，常以兼職的工作維持家中生計，但疫情衝擊產業，雇主最先裁撤的就是兼職人員，也因突然失業導致經濟頓失依靠，所幸經勞動力發展署中彰投分署南投就業中心協助，先透過「安心即時上工計畫」到鄉公所工作。

日前該計畫結束，燕子的工作也期滿，就業中心就服員又運用「疫後專案缺工就業獎勵」的方案，協助她進入飯店擔任房務員，她說，過去就曾在旅宿業兼職，對新工作沒有適應上的困難，且今年孩子即將進入小學就讀，暑假也有學校的活動可參加，終於可以全職上工。

中彰投分署指出，去年針對「中彰投區中高齡者及高齡者勞動市場供需概況調查及未來趨勢」做調查，發現有58.4％住宿及餐旅業者願意進用中高齡及高齡勞工，原因在於這群人流動率低、工作態度佳且有經驗，為此，分屬特別鼓勵有意投入旅宿、餐飲業的中高齡者善用「疫後改善缺工擴大就業方案」尋找工作。