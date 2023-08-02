俄烏衝突持續延宕，俄總統普丁於周一（7月31日）簽署了俄羅斯聯邦《行政處罰法》修正案，針對有關徵兵措施的規定，全面加大了對政府官員執行徵兵不力與公民逃避徵兵的懲罰力度。

據俄羅斯《國際文傳電訊社》7月31日報導，普丁於當日簽署了俄羅斯聯邦《行政處罰法》修正案，加大了對怠於執行徵兵工作的政府官員和逃避徵兵的俄羅斯公民的處罰力度。該法律7月31日在俄聯邦法律網站上發布，對政府官員和普通公民的責任做出了詳細規定。

《行政處罰法》修正案規定，未在規定期限內向徵兵辦公室或其他進行軍事登記的機構提交應予初次軍事登記的公民名單，或未在接到軍事部門通知後及時向公民發出征兵通知單，或未及時更新軍事登記系統信息（如公民在教育機構工作而不宜被徵兵等信息）的政府官員，將被罰款4萬至5萬盧布（約新台幣1.3萬元至1.7萬元），而原本的處罰金額僅為1千至3千盧布。

該法律修正案也首次對逃避徵兵的公民，祭出懲罰措施。修正案生效後，逃避徵兵體檢、故意損壞或丟失軍事登記文件的公民，將被處以1.5萬盧布至2.5萬盧布的罰款。無正當理由而未在規定的時間和地點向徵兵辦公室報到的俄羅斯公民，將被處以1萬至3萬盧布的行政罰款。

該修正案同時明確了公民向徵兵辦公室報告其個人信息的責任。法律生效後，全體俄公民有義務在徵兵辦公室登記婚姻狀況、教育程度、工作地點、職位、住址、出入國境情況等信息，並在上述信息發生變化後第一時間更新，否則視情節輕重將被處以1千至2萬盧布的行政罰款。

據報導，該法律修正案將於2023年10月1日生效。