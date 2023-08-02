由於從父姓的傳統，不少人過去對生女兒常會有負面評論，認為無法替女方家傳宗接代，對此，作家黃大米發文剖析，表示其實這觀念完全錯誤，就拿她姓「黃」舉例，若她生小孩就一定有黃家的血緣，是黃家的香火，但若兒子老婆生的就不一定了，她笑說：「因為天知道他老婆有沒有去討客兄」。

黃大米最近常在臉書分享照顧生病父親的心得，表示自己的老父也是思想觀念傳統的人，從小就重男輕女，但推究這觀念源頭是認為女兒生不出原生家庭的香火，最終嫁到別人家也只是替夫家傳宗接代、生出姓夫家姓的小孩而已，但黃大米認為這件是大錯特錯。

黃大米發文。（圖／翻攝自黃大米臉書）

黃大米指出，若今天她懷孕生小孩，由她懷胎十月產下的孩子是她的親骨肉，也絕對有黃家的基因、黃家的血脈，但如果是換成姓黃的兒子跟老婆生下小孩，不能完全保證孩子有黃家的血液，因為不能百分百斷定女方到底有沒有偷吃，並強調：「矯正錯誤傳宗接代觀念的腳步不能等」。

見此，網友回應：「現在可以從母姓，而且大米說的是真理」、「這麼先進的觀念，黃阿公肯定無法接受...」、「邏輯100分！」、「生男孫的也不用太高興，因為現在生男孫的，也不一定娶的會是老婆」、「其實下一代的粒腺體都是母親這一脈傳下去的！」、「真是一語驚醒夢中人啊！本來就是父精母血，若真要講究血統，當然是要從母姓啊」。而黃大米先前也分享照顧高齡父親的相處之道，第一是不要在乎對方的情緒勒索；第二，不用說太多自己的事，被認同的機率很低；第三，沉默離開吵架現場就好，因為回嘴會被念更久，引來大批網友贊同。