桃園市機師職業工會今指控國籍航空公司疑透過不合法方式，大量進用外籍機師，揚言發起罷工投票。長榮航空回應，公司招募機師符合法令，從未因此被罰，對於工會在不了解公司實際作業的情況下，僅憑部分資訊就無的放矢，試圖引發社會大眾恐慌、惡意中傷公司信譽，甚感遺憾。

長榮航空1名外籍機師5月於紐約外站酒測值達0.23，機師工會指控，長榮未如本國籍機師一般依規定立即解除其職務，反而不惜延誤班機讓他測到過，顯示當前國籍航空大量進用外籍機師，管理鬆散已對飛安造成威脅。

長榮回應，對於國籍、外籍機師管理標準一致，日前因員工未完全遵照標準作業程序進行酒測，公司已進行內部檢討，並對內重申酒測執行及通報程序，該個案與當事人的國籍無涉，機師工會的指控與事實不符。

對於違法招募機師的疑慮，長榮說明，為配合公司B787交機計畫，公司必須先行準備好足夠的交機人力，目前全球B787機師供不應求，長榮航空聘雇持非B787檢定證的機師再進行轉訓，是依照「外國人從事就業服務法第46條第1項第1款至第6款工作資格及審查標準」第14條第2項規範，機師工會的說法刻意混肴視聽，長榮深感遺憾。

另機師工會提及的APAS公司是登記在海外的公司，僅提供長榮航空外籍航員候選名單，不涉及引進飛行員至台灣的作業，仍由長榮自行聯繫飛行員來台進行後續的測試、體檢，通過後進行聘僱文書作業，相關作業均遵循法律規範。

長榮航空聲明，從未曾因違反上述法令規範而遭勞動力發展署裁罰，機師工會在不了解公司實際作業的情況下，僅憑部分資訊就無的放矢，指控公司涉嫌違法，甚至揚言罷工。對於機師工會以不實言論試圖引發社會大眾恐慌，並惡意中傷公司信譽的抹黑行為，長榮航空甚感遺憾，針對昧於事實的中傷、指控，將視情況採取法律行動，以捍衛自身名譽。