中颱卡努來勢洶洶，根據氣象預報顯示，北北基3縣市可能都會達到停班停課標準，桃園則成為北北基桃決策平台唯一可能未達標準的縣市，對於停班停課與否可能脫鉤？對此桃園市長張善政則表示，原則上還是跟基北北同步作業，對市民朋友比較方便；台北市長蔣萬安則表示，一直相當關注颱風路徑，四縣市也都會即時聯繫溝通，來確定接下來是否會停班停課。

桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑以及新北市副市長陳純敬等人，2日上午參與台北市交通局舉辦的1200都會通記者會。會後接受媒體訪問時，被問到中颱卡努即將侵台，北北基桃的停班停課狀況，台北市長蔣萬安表示，針對颱風一直在觀察其路徑，且四個縣市在上個颱風時就有共同討論的經驗，會依循相關機制以及停班停課的作業標準，並且即時聯繫溝通。

而根據氣象預報，北北基桃共同決策平台中，桃園可能未達停班停課標準，是否有可能在決策平台形成後，首次與其他縣市脫鉤？對此桃園市長張善政則回應，現階段看天氣預報的各項資料，都顯示未來幾天北北基桃的雨量都不會太小，「原則上還是跟基北北同步作業，對市民朋友比較方便。」