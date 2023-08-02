教育部綜規司司長鄭淵全被指2006年發表的論文涉及抄襲自己指導的學生，鄭淵全今喊冤說，他2000年至2004年擔任新竹師範學院附小校長時，累積了許多課程發展與領導經驗，後來在新竹師範大學任教時，將這些經驗寫成論文，「這都是我的東西，怎麼會變成我去抄襲學生」。

《聯合新聞網》報導，目前被借調至教育部服務的清大鄭姓教授（指鄭淵全），2006年9月在當代教育研究季刊出版論文，內容疑引用自己指導的吳姓研究生同年6月出版論文卻未加出處，不只在表格對外國學者見解的中文翻譯相同，且在一頁中引述相同來源，只有先後及語序差別。

鄭淵全接受本報採訪時回應，他不只將當年擔任新竹師院附小校長時期的課程發展及領導經驗發表成論文，還寫成書，當年並得到第一屆教學卓越獎。

鄭淵全說，他的專長在課程發展與領導，學生跟著他學習，「所研究的東西當然會跟我接近」。但他當年發表的論文，已不純是理論，而是將很多實務經驗納入，「這些都是我的東西」，他的學生當年20多歲，不會有這樣的經驗，「怎麼會說我抄學生的論文」。

鄭淵全是從清大教授借調至教育部任職，而關於這起論文事件，清大將啟動調查程序。鄭淵全表示，清大若收到檢舉，必須依程序處理，而他也會前往說明。對於媒體報導他和教育部長潘文忠是同學，鄭淵全說，他們都是師專體系畢業，除此之外，從小到大，他們不曾是同校或是同班同學。