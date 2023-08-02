民進黨總統參選人接受媒體邀稿，「給年輕人的一封信」提到，參選總統以來，常被問到關於青年支持度的問題，年輕人的不滿和批判，應該就事論事，對政治人物來說，怪罪選民是最不應該的事，也無須把表達不同意見的選民，直接貼上特定政黨支持者的標籤。

蔡英文總統前文膽、前總統府副祕書長姚人多，日前離開某媒體前，向三位政黨總統參選人賴清德、侯友宜及柯文哲邀稿，題目為「給年輕人的一封信」，今登刊賴清德「給年輕人的一封信」。

賴清德文中強調，「我認為，當前既能理解年輕世代處境，能對症下藥，並具有執行力的總統參選人，就是我」。「並非我自誇」，而是在執政過程中，民進黨累積了有經驗的團隊，也持續栽培年輕世代，儲備了廣泛的青年人才庫。

他也說，要務實面對境外的威脅。保全設施越周全，小偷越不容易入侵的道理一樣，更何況台灣不是小國，而是一個積極充實自我準備、正在成長茁壯、永遠追求民主和平的國家。強化自身準備，絕對不是挑釁。改善軍隊的設備和軍人的待遇，更不是對任何國家的威脅。相反的，準備越充分，敵人越不敢越雷池一步，台灣肯定就越和平。

他還提到，有願景也要有團隊，在提出政策的同時，不僅要檢驗提出政策的參選人，還要檢驗參選人背後的團隊。像超級英雄電影那樣，憑藉個人力量力挽狂瀾的劇情，現實中並不多見；總統參選人需要具備領導力，也需要有多元專業的團隊來支持。

他說，國家治理是團隊作戰。他和民進黨團隊提出了「國家希望工程」的治國藍圖，接下來會在適當時間逐一公布，如果要讓創新造就創業，及更多的繁榮成長，就必須要持續投資青年世代、建立社會的支持系統。而這一切藍圖要能實現，需要仰賴有經驗的領導者與團隊。

他強調，一定要認清，堅定支持台灣的年輕人、認為兩岸互不隸屬的年輕人，也不見得就會支持民進黨。「情緒勒索」在年輕世代身上，恐怕起不了太多作用。從這個角度出發，接受青年世代的意見。執政團隊延續2016年至今的步調，一步一腳印深化改革。

他表示，不認為年輕人，喜歡被框架和定義要爭取年輕人的支持，不該片面定義年輕人喜歡什麼。尊重年輕人的獨立思考，支持年輕人用跳脫框架的創新活力來參與民主、追求自己和國家更好的未來，這是他的態度。而堅持價值，提出政策，和團隊一起務實解決問題，則是他的自我要求。「我會用以上態度與自我要求，來持續爭取年輕選民的信賴」，讓台灣成為創新繁榮、公義永續、民主和平的國家。