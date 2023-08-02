金寧分駐所新建工程動土典禮請來醒獅團表演，祈佑開工大吉。(于家麒攝)

金寧分駐所新建工程動土典禮由縣長陳福海(中)主持祭拜儀式，期盼整個工程能如期、如質完工。(于家麒攝)

陳福海表示，警政、消防、教育、老、幼不能窮，警政預算更不能省。(于家麒攝)

金寧分駐所新建工程，未來將興建為地上三層，總樓地板面積1315餘平方米。(于家麒攝)

金寧分駐所現址建物，因地基傾斜經鑑定屬於「危險不宜作為警察辦公廳舍」。(于家麒攝)

因地基傾斜，於2019年間經福建省建築師公會鑑定屬於「危險不宜作為警察辦公廳舍」的金門縣警察局金城分局金寧分駐所，今(2)日上午在縣長陳福海的主持下，舉行新建工程動土典禮，未來將興建為地上三層，總樓地板面積1315餘平方米之警察基層新廳舍，用以替代原老舊建築物，增進員警駐地之居住品質，並提升服務民眾之環境。

縣警局指出，金寧分駐所現址建物，因地基傾斜經鑑定屬於「危險不宜作為警察辦公廳舍」結論後，該局即進行數次詳評作業，並經多方爭取，始於2020年12月獲得中央前瞻計畫第3、4期核定補助全案總經費85％(約新臺幣8000萬元)，地方僅需配合自籌15％款項(約1411萬元)。

縣警局說明，為兼顧維持現有正常勤務運作，金寧分駐所新建工程擇於現址前方之警察局業管土地起造，該工程除有效節約地方財政支出外，更能提供基層員警良好且舒適之新駐地使用。

縣長陳福海在動土典禮致詞時表示，金寧分駐所新建工程案要歸功於縣警局全體同仁，成功向中央爭取8000多萬，在縣庫拮据的時刻，縣府只需負擔15％的預算，為地方省下大筆的支出。陳福海說，警政、消防、教育、老、幼不能窮，警政預算更不能省，警察人員平日值勤的辛勞與對地區治安的貢獻，相信所有縣民都有目共睹，員警有好的辦公休憩環境才能有更多的精力做好維護治安的工作，縣府完全支持新建廳舍工程，也期盼整個工程能如期、如質的完工。

立委陳玉珍也特地趕回金門參加動土典禮，她說，看到新建工程的動土感到相當安慰，在擔任立院內政委員會召委時，她對警政權益與預算就非常重視，雖人近年外來人口增加，金門已無往昔夜不閉戶的景象，但警察在掃黑、掃毒、查緝槍械彈藥上的努力仍相當有口碑，感謝所有員警為金門治安的付出，她也會在立院繼續支持地方警政的預算，並為警力的員額來努力。

縣警局表示，在府、會的全力支持下，除重視地方基層人員福祉外，對於挹注相關軟硬體整新經費更是不遺餘力；而警察局為照顧基層同仁起居，對於老舊警察廳舍，除定期養護確保建物安全堪用外，更針對危險待改建之駐地，積極爭取中央經費補助，期以有效照顧基層員警日常起居，改善勤務運作之硬體環境。

另縣警局也指出，金寧分駐所新建工程歷經1年多的整備及規畫設計作業，除考量環境暖化以綠建築概念設計外，更以符合建築法規之節能工技進行未來施作，日後將預見該案成為縣內面貌煥然一新的指標建築；該工程雖面臨當今建築成本屢屢攀高、地區勞動力匱乏及先前4度流標等實際困難，均能依進度完成各階段工作，該局亦將持續與承包商-亞郁營造、縣府工務處等單位緊密配合，早日完成啟用。

縣警局長盧廷彰表示，新建工程將作為轄區基層外勤單位所用，相信能在治安、交通維護上，更能增加服務環境舒適性，形塑優質治安機關形象。該局特別感謝縣政府各級長官對於警政工作的大力支持與治安工作需求的關注，以確保本地純樸良善的民眾生活環境，讓金門百姓生活安心。