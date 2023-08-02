土耳其航天大學2日前往雲林縣虎尾科技大學，進行為期2周的無人機技術交流，整合2校師資優勢，針對無人載具專業理論及實作應用交換研習心得，這也是首批來台的土耳其無人載具學術訪問團，期許透過雙方產、學、研交流，深化無人載具新創技術與國際人才培育，促進台灣無人機產業發展。

虎科大2日召集工程學院跨領域教師團隊接待土耳其交流團，結合飛機工程系、材料科學與工程系、電子工程與動力機械工程系教師，提供無人載具設計及飛行操作、半導體製造技術、脈衝雷射、太陽能電池與內燃機等無人載具技術與實務應用課程，同時導入台灣優勢產業技術及實踐經驗。

研習課程並邀經緯航太科技公司及土耳其Fly BVLOS Technology等企業主管授課，安排土耳其交流團至虎科大維運的「嘉義亞創中心」與無人機專業研發人員交流。經緯航太董事長羅正方表示，此次參與研習的學生，將成為經緯航太與Fly BVLOS Technology重點延攬人才。

虎科大校長張信良提到，土耳其航天大學訪問後，學校將於本月21日派遣師生團隊，由研究發展處處長楊授印率2名專任教師、10名學生，前往土耳其進行2周技術訓練，希望透過雙方交流，深化無人載具新創技術與國際人才培育。

土耳其航天大學無人機研發中心主任Masoud Latfinavid教授指出，將針對無人機飛控系統、結構改裝與虎科大交流，包括複合材料於航太產業的應用、無人機組裝、增材製造技術，從智慧科技、新興材料及生產革新對國防、經濟與環境影響等面向，跨域整合學生專業知識。