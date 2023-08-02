蔡英文總統今上午接見「法國在台協會主任公孫孟，感謝公孫孟任內積極推動台法在教育、人權、再生能源及經濟等各方面交流的努力和貢獻，並盼未來持續深化各領域合作，增進雙方互相的了解。

蔡英文致詞時表示，再過幾天，公孫孟即將離任，我們很捨不得，也非常感謝公孫孟，這些年來積極推動台灣和法國，在教育文化、人權、再生能源及經濟等各方面的交流，讓台法雙方在許多領域的合作更加緊密。去年6月，在公孫孟的大力促成下，「台北法國學校」（LIFT）在台灣成立，帶動雙方在教育文化領域更多的交流。

蔡英文提到，國家人權委員會主委陳菊，去年率團訪問法國，並且和法國簽署「四方協議」。目前，法國所遴選的人權技術專家也已經進駐人權會，協助我們共同落實重要的人權價值。

蔡英文指出，法國是台灣在歐盟第四大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額突破58億美元。經濟部長王美花也在今年6月率團訪問法國，我們相信台灣和法國，在新創、半導體和再生能源等領域將持續深化合作。

蔡英文指出，法國政府從去年開始，連續兩年公開支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA），法國馬克洪（Emmanuel Macron）總統和柯隆納（Catherine Colonna）外交部長，也多次強調維護臺海和平穩定的重要性。今年4月，法國國會兩院的友台小組主席前後訪問台灣，立法院蔡其昌副院長率團訪問法國也獲得正式接待。這些互動，都創下台法交流的新紀錄。

蔡英文表示，目前台法的關係與交流，有許多實質的成果，她要代表所有台灣人民，向公孫孟主任表達最誠摯的感謝。她知道公孫孟主任希望能有越來越多法國人認識台灣，也期盼有越來越多台灣的年輕人，能到法國學習、旅遊、工作，增進雙方互相的了解。她相信這幾個願望，已經陸續實現。

總統也祝福公孫孟主任未來一切順利，並希望他常常回來台灣，享受台灣的風景和美食，「我們永遠歡迎您」。

公孫孟主任認為，他在台4年工作之所以充滿熱情，是因為和台灣各領域的合作，都有傑出的夥伴。駐台期間，他和台法之間的高層有許多合作，台灣具備多元性等許多優點，法國高層經常向他表示，能與台灣合作非常開心。他也非常榮幸能認識台灣各界重要人士，身為職業外交官能夠有這樣的歷練，他感到十分幸運。

最後，公孫孟主任表示，離台之際他百感交集，因為台灣是他在亞洲第4個派駐的國家，只可惜天下無不散的宴席，但他也是帶著非常輕鬆愉快的心情回去，因為他知道，台法關係已經有所深化，相信接下來新任的駐台代表也會繼續加強推動兩國的雙邊關係。