警方逮捕黎男等3人，依毒品罪移送法辦。（圖 / 新北市刑大提供）

新北市一名黎姓男子竟以租屋作為毒品分裝現場，並指揮其餘共犯混合毒品製成毒品咖啡包販售。後因其住處出入人口混雜而遭鄰居舉報，警方獲報處理，即赴現場破門逮補黎男及同夥等3人，並搜獲2千多包毒咖啡以及毒品原料。據悉，黎男曾於2021年虐打女友貓咪，甚至用滾燙開水澆淋，導致貓咪死亡，後遭判刑7個月併科罰金25萬，成為我國首位虐貓要入監的人犯，此次則因毒品罪再度遭到羈押。

根據判決書，黎男與女友2021年於蘆洲租屋同居，期間因為發生爭執，黎男不斷給女友傳訊息，甚至以二人共同領養的貓咪茶茶作為要挾。黎男將熱水淋在茶茶身上，並將凌虐過程拍下傳給女友，企圖以此逼迫她返家。

貓咪「茶茶」遭受黎男熱水淋燙凌虐後，經治療11天，仍不幸休克身亡。（圖 / 貓咪公社）

女友選擇報警處理，待警方和動保人士趕往租屋處時，黎男聲稱要有搜索票才願意開門，雙方僵持時，黎男竟再當著眾人面前用熱水繼續虐貓。貓咪茶茶因此全身大面積燙傷，面容慘不忍睹，更嚴重引發敗血症毀容失明，經獸醫師搶救11天仍回天乏術。新北地檢署今年2月依違反《動物保護法》、《刑法》恐嚇危害安全、侵占等罪嫌起訴黎男。

新北地院經審理，今年7月最終依《動物保護法》判黎男7月徒刑，併科罰金25萬元，得易服勞役；涉犯恐嚇、危害安全、侵佔等罪，則應執行刑8月徒刑，得易科罰金。

警方在黎男租屋處查獲2千多包毒品咖啡包及毒品原料。（圖 / 新北市刑大提供）

新北市政府警察局刑事警察大隊今年5月中旬破門逮人，初估查扣原料加成品共可製成6千包咖啡包，市值約新台幣320萬元，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

新北地檢署檢察官近日偵結，依毒品危害防制條例起訴黎男與另3名共犯；黎男仍遭羈押。

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