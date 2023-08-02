賈靜雯先前跨界參加《乘風2023（浪姐4）》順利晉級列入成團名單內，努力和用心有目共睹，而她最擅長的演員工作，每每加入哪部劇組總會引發話題，2019年她以特別出演的身分，加入成龍首部監製的電視劇《成化十四年》，演出萬貴妃和歷史上小她17歲的明憲宗（蔡珩飾）演CP，顏值依舊無違和感。

《成化十四年》改編夢溪石同名網絡耽美小說，賈靜雯飾演的萬貴妃是明朝經典歷史人物之一，雖然年紀比皇帝大17歲，卻得到明憲宗的終身寵愛，而萬貴妃也深愛著皇帝，並且親自訓練女性親衛隊，保衛皇帝，她說：「我雖一介女流，心中沒有家國天下，只有我丈夫。」

王茂蕾在《延禧攻略》飾演大魔王袁春望，因為壞到骨子裡的演技，被觀眾罵翻一度關掉微博，這次將在《成化十四年》再次飾演反派李子龍，前面集數只聞其名不聞其人的神祕人物，但劇中的正邪勢力、離奇案件似乎都與他息息相關，並與成化探案三人小隊諜對諜，讓觀眾看得直呼過癮！相信會是繼袁春望後，再次讓觀眾看得牙癢癢的代表作。

前陣子因國片《本日公休》拿到「台北電影節」最佳男配角傅孟柏，曾飾演國片《返校》裡的美術老師張明暉，人氣暴漲；因外表酷酷自帶成熟憂鬱氣質，在首部古裝劇《成化十四年》飾演武力廚藝技能滿點、外冷內熱的錦衣衛北鎮撫司總旗隋州，在劇中騎馬、駕馬車、吊鋼絲、武打動作戲樣樣來，原本是武術小白，到後來可以吊鋼絲在半空中睡著，成為現場工作人員的開心果。古裝青春懸疑探案《成化十四年》將於8/3起，龍華戲劇台MOD352，平日晚間八點播出。