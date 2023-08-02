練武術有成的衛子雲成了雲端師父。（衛子雲有氧氣功提供）

練武術有成的衛子雲成了雲端師父。（衛子雲有氧氣功提供）

練武術有成的衛子雲成了雲端師父。（衛子雲有氧氣功提供）

77歲的一代大俠衛子雲，以驚人的凍齡外貌，再度登上公眾視野，他近日在各大社群平台上分享簡單實用的氣功功法，掀起了一股練功熱潮，吸引眾多網友紛紛加入他的行列。

衛子雲在40多年前，是台灣家喻戶曉的武打明星，在知名連續劇《小李飛刀》中擔任主演，以獨特的武術技巧和演技贏得廣大觀眾讚賞。如今年近八旬，但長年練功的他依然保持著高超武藝和良好體態，並樂於教導年輕學子。

近期，衛子雲開始經營自媒體，以「雲端師父」之名積極透過臉書、Instagram、YouTube、抖音和小紅書等社交媒體平台，用有趣的短影音向大家分享練功訣竅。他將自己豐富的武術經驗透過網路與年輕世代分享，讓他們在快節奏的生活中找到一種能讓身心和諧的方式。他的許多影片都獲得了廣大網友喜愛，其中有多支影片播放次數都突破10萬人次。

對於衛子雲的教學短片，網友表示受益匪淺，重新點燃了公眾對武術的興趣。他的影片讓人看到武術不僅可以強身健體，還能成為找到靜心的方式，

現在的衛子雲不僅是武術家，也是教育者，才華和熱情讓他的影響力超越年齡和時代，為武術注入了新的活力和價值，讓大家發現無論年齡多寡，每個人都有可能通過努力和熱愛，持續發光發熱。而他的教血影片，不論武術愛好者，或者是對健康和活力有追求的人，都可從中獲得靈感。