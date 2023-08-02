外傳雲林縣議長沈宗隆將辭議長，沈宗隆今（2日）今受訪親自證實他將主動辭去議長職務，他說面對接下來的審判官司，希望以非議長身分接受審判，讓法官心證公平一點，也盼媒體公正平衡報導。

雲林地檢署偵辦達德集團行賄案，日前以貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂起訴沈宗隆以及議員王又民。

外傳沈宗隆將辭去議長職務，目前有幾名議員有意角逐，已開始拜票請託。

雲林縣議會本周將開臨時會，今（2日）召開程序委員會，沈宗隆親自主持，會後他接受媒體採訪，回應關於他將辭議長的傳聞。

沈宗隆表示，因他已經被起訴了，接下來要準備開庭，所以會先辭去議長的職務， 讓法官的自由心證公正，他想如果他辭去議長職務，法官的心證會比較公平，如果法官認定他必須被制裁，他也希望法官看到他有誠意接受司法判決，判決公道的話，他也可能不會上訴，就直接去入監執行，議員職務則保留到判決確定再辭。

沈宗隆強調，他辭掉議長沒有其他的原因，就是不要以議長的身分接受審判， 輿論對他報導也應該會比較公平，媒體不一定要替他講什麼，只要平衡報導，他就非常感謝。

他說，議長職位目前有人屬意爭取，他都樂見其成，他只希望和平、公平、公正競爭，議會是一個大家庭，如果因為爭取寶座而搞得大家不舒服，分很多派系， 對監督縣政府也不是很好，所以相信會有一場公平公正的選舉，當選的人他也會祝福，相信雲林縣議會繼續團結，好好監督縣政府。

沈宗隆提及他最後一屆議員生涯的期盼是有些國小的經費很少，希望縣議會能扮演好監督角色，幫助改善設備更新，希望縣長與教育處重視建立良好的學習環境，特別是雙語教育，英文必須要加強，使農業縣的子弟和都會區不會有太大的差距，他希望能夠看到國小教育環境更好、更上軌道，這也是雲林縣家長所期盼的。

根據「地方立法機關組織準則」規定，縣（市）議會議長出缺時，應於備查之日起30日內召集臨時會補選。