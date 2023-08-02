終端消費市場需求疲弱，讓第2季「五窮六絕」淡季很淡，電競NB、智慧建築、低軌衛星及車燈等新產品出貨放量，群電第2季合併營收為92.7億元，季增11.8%，年減9.7%，單季合併毛利率為20.3%，年增3.5個百分點，營業淨利達8.93億元，年增10.2%，營業利益率達9.6%，年增1.7個百分點，稅後盈餘為7.9億元，年增2.3%，單季每股盈餘為1.98元，淨利率達8.5%，年增1個百分點，第2季毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營業利益率、淨利率等7項重要財務指標均創下歷年同期新高。

群電指出，受惠於電競筆電新品及網通/伺服器、chromebook電源的急單挹注，加上智慧建築解決方案營收成長數倍，第2季業績已從谷底穩步回升，雖然營收仍較去年同期下滑，但年減幅已較第1季大幅收斂，在獲利方面，過去三年公司積極優化產品結構有成，高毛利的雲端智能應用營收較上季成長15%，營收佔比提升到54%。

群光電能今年上半年合併營收175.62億元，年減15.4%，營業毛利達34.3億元，年減1%，合併毛利率為19.5%，年增2.8個百分點，營業淨利達16.19億元，年減5.8%，營業利益率達9.2%，年增0.9個百分點，稅後淨利為13.71億元，年減10.3%，淨利率達7.8%，年增0.4個百分點，每股盈餘為3.45元。