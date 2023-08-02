嘉義縣咖啡業者在「2023台灣卓越盃咖啡賽」表現出色，縣長翁章梁及民代盛讚不。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁品味嘉義頂級好咖啡。（廖素慧攝）

「2023台灣卓越盃咖啡示範競標」COE賽事，嘉義縣囊括前6名，大放異彩，且幾乎都產自阿里山區，再次證明嘉義咖啡頂呱呱，得獎主今天雲集嘉義縣政府分享他們與咖啡的故事，縣長翁章梁誇讚「全台灣最好的咖啡就在嘉義縣」。

「COE卓越盃（Cup of Excellence）」被喻為「咖啡界奧斯卡」，首次到台灣舉辦「2023台灣卓越杯咖啡示範競標」，入圍咖啡，由國際評審團決選，須通過76次杯測。

嘉義縣政府表示，入圍的36件咖啡豆有31件來自嘉義，最終獲獎的20個席次，嘉義縣奪下18個，且包辦前6名次，而「豆御香藝伎莊園」更勇奪前3名，讓嘉義縣高品質咖啡躍上國際。

今天獲獎的12個咖啡莊園業者，在嘉縣府中庭有VIP咖啡分享會，現場沖泡自家頂級咖啡，縣長翁章梁及各民意代表盛讚不已。

翁章梁說，咖啡業者嘉義、台灣爭光，驗證「全台灣最好的咖啡就在嘉義縣」，而拿到第一名的豆御香藝伎莊園業者曾福森，因為看中嘉義的土壤及氣候，特地從台南東山到嘉義縣種咖啡，歡迎全台的咖啡農到阿里山種出更優質的咖啡豆。

嘉義縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪指出，獲獎咖啡幾乎都在大阿里山區，讓阿里山咖啡更上一層樓，賽績優異要歸功於業者們平時苦心改良種植、認真研究烘焙方式，還有縣府培訓、精進業者的知識及技能。