新加坡總理李顯龍2020年11月得知時任議長陳川仁和議員鍾麗慧的婚外情，卻等了2年多才採取行動。對此，他解釋，當時的重要考量是避免他們無辜的家人受傷害，但很遺憾2人最終沒有處理好關係。

據新加坡《聯合早報》報導，李顯龍周三（8月2日）在國會發表部長聲明時，回應有關他為何花了這麼長的時間才採取行動的問題。他承認，他應該更早做了斷。

就陳川仁和鍾麗慧的婚外情，李顯龍說，這類關係偶爾發生，過去發生過，未來無疑也將再發生，「在這類情況下，我們如何處理取決於許多因素，具體情況，行為有多麼不恰當或可恥，家庭情況。我們也必須意識到對無辜者的影響，尤其是配偶和孩子。」

李顯龍強調，這不是一個新的立場，而是執政黨人民行動黨自建國總理李光耀時代以來的長期做法。他進一步解釋，婚外情沒有單一模版，但可分為至少3種情況。第1種情況是與涉事人談話，如果他們結束婚外情，事情就此了結，無須進一步行動。第2種情況是行動黨必須立即採取行動，例如婚外情一方對另一方有監督責任（supervisory power）。

陳川仁和鍾麗慧屬於第3種情況，即除了婚外情之外，這段關係也存在不當之處，他們會與涉事人談話，但事情不能就此結束。即使結束了婚外情，也必須對他們採取行動。至於採取什麼行動以及何時採取，取決於事實和他們所觸犯的界限。

李顯龍說，他2020年11月與陳川仁談話後，陳川仁說會結束關係，他因此認為有一些餘地和時間，來決定他要採取的進一步行動。

如今回顧，李顯龍認為可採取的行動是，在婚外情已結束的前提下，要求陳川仁在政府任期結束前卸下議長職務，但採取能讓他和家人不那麼難堪的方式。至於婚外情一方或雙方是否應辭去議席，他說，他當時還沒有決定，但2人很有可能在某個時候都必須離開。

李顯龍說，通過給予此事一些時間，他本來希望讓他們不必那麼不堪地離開政壇，讓他們和他們的家人免受現在所遭受的痛苦和難堪，「我非常重視保護他們的家人，也許太過重視了」。