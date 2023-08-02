這或許是你我聽過最驚險的偷渡案例：4名奈及利亞男子冒著可能掉進海裡或被人發現的風險，躲在貨輪船舵，歷經14天旅程，期間耗盡了糧食和飲水，最後總算抵達陸地，被巴西警方救援。

根據路透社1日報導，今年6月底，這4人躲進一艘利比亞籍貨輪「肯浪號」（Ken Wave），原本以為船會從奈及利亞海港拉哥斯（Lagos）出發，開往歐洲，沒想到卻帶著他們穿越大西洋，抵達巴西東南部港口維多利亞（Vitória），全程約5,600公里。

Four Nigerian stowaways crossing the #Atlantic in a tiny space above the rudder of a cargo ship have been rescued in Brazil.#japahttps://t.co/tEkJuhwIS8 — NewsDay Nigeria (@NewsDayng) August 1, 2023

4名奈及利亞男子躲在貨輪船舵的狹小空間內，在海上漂流14天抵達巴西。

在第10天，4人已耗盡身上的糧食和飲水，只好撈海水來喝。38歲的耶耶（Thankgod Opemipo Matthew Yeye）說，這一路上他「不停發抖，嚇個半死」；另一位名為「星期五」（Friday）的男子表示，為了不被船員發現，他們4人必須避免發出任何聲響，否則可能會被扔進大海。

他們還在船舵上裝了一張網子，把自己綁在上面，以免掉進海裡。星期五說，往下就能看到「鯨魚和鯊魚」在底下游來游去，而一路上因為空間狹小，引擎聲很吵，因此他們都睡得很少，很慶幸最終能夠獲救。

受到國內經濟困難、政治不穩、暴力犯罪層出不窮影響，許多像他們一樣的非洲人紛紛出逃，大多利用木船或橡皮艇，從北非偷渡到義大利或西班牙。根據BBC在7月所做的報導，光是今年，已有超過7萬2千名非洲難民逃往歐洲。