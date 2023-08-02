國內的長照需求越來越沉重，全國目前約有1700多間老人住宿型機構，提供約10萬多張床位，但仍不足1萬3000多床，入住等待時間短則三個月，長則一年以上! 許多重度失能的老人往往插有鼻胃管、氣切管、尿管甚至是失智狀況，照顧人力成了問題，「復能」訓練更是不可或缺一環。看到失能的長輩插鼻胃管還被約束雙手，專家也教授簡單5招重拾吞嚥尊嚴。

長照路遙誰給力》長輩為進食插鼻胃管約束雙手 專家授簡單5招重拾吞嚥尊嚴

在過去住宿型長照機構有不少負責人是依《護理人員法》、《老人福利法》等相關法律設立機構，但是《長期照顧服務法》於2017年6月上路後，機構需要定期接受評鑑和不定期檢查…等，新北市長照協會理事長張婉玲說，修法後比較少機構依照新法案做設立，再加上機構照護人力短缺，種種問題讓家屬以及社會局安置的長輩個案面臨了等不到床位的窘境，若是個案的照護需求高，也就更難找到適合的住宿型機構，她就舉例有位長輩找了20幾間長照機構都被拒收，當他來到護理之家，護理師才發現他身上多達9個非常大的褥瘡傷口，不僅照顧不易，護理人員也必須承擔極大壓力。

許多家屬以及社會局安置的長輩個案面臨了等不到床位的窘境。(圖/何祥瑀)

在台灣，有近60萬的老年人口缺乏生活自理能力，更不用說還有其他需要長期護理的患者，每位個案照護需求不盡相同，護理之家是提供三管醫療服務的護理機構，主管機關為衛福部。專門照護罹患慢性病、需要長期護理的患者，，並且無年齡限制。而長照中心主管機關為社會局，「長期照顧型」的服務對象為65歲以上，並且生活無法治理，需要長期醫療照護需求(三管)的長輩，「養護型」則是收容意識正常，但生活不能自理的長者，但只能收容兩管醫療服務的長輩。雖然對於使用住宿式機構的家庭來說，若是長照等級達4級以上，當年度累計住滿180天者，每年最高可補助12萬，平均1個月1萬元，但24小時的長照機構行情價都是一個月4-5萬，張婉玲坦言雖然有補助，但許多低收入戶家庭仍是無法負擔。

護理之家提供三管醫療服務，主管機關為衛福部。

「長期照顧型」的服務對象。(圖/長照路遙誰給力)

「養護型」則是收容意識正常，但生活不能自理的長者。(圖/長照路遙誰給力)

以傳統來說，大家在照顧年長者仍然是以「幫他做」的觀念為主，長期下來失能者缺乏練習與活動的機會，復能訓練不僅能讓長輩逐漸恢復自我照顧能力與活動功能，也能提高自信心。長期臥床的長輩，因為肢體無力或不正常張力影響下，身體會不自主的捲曲在一起，無法讓關節達到最大角度的伸展，長久下來關節容易攣縮變形，也可能導致壓瘡和濕疹，因此，物理治療師就會依照個案狀況來執行被動關節活動，並擅用枕頭以及棉被做姿勢擺位，來減少疼痛及壓力性損傷產生。

長期臥床的長輩，長久下來關節容易攣縮變形。(圖/何祥瑀)

另外，物理治療師林怡伶也透露，要做復能治療前，必須先看長輩對外界的刺激是否有反應，例如，眼睛和頭是否能轉動、肢體受刺激是否能做出動作，若是長輩有力氣下床則會利用輔具來協助他們站立及行走，無法站立的長輩也能利用復健器材訓練關節靈活度，讓他們慢慢恢復正常生活。另外，林怡伶說，若遇到不配合的長輩治療師們也不會強求，則會改變方式，請他們做出日常生活的動作，例如拿起水杯…等。

無法站立的長輩也能利用復健器材訓練關節靈活度。(圖/何祥瑀)

在台灣，具有吞嚥咀嚼障礙的老人盛行率約有40～60％，鼻胃管的使用率也相當高，透過鼻胃管雖然能確保病患的營養攝取，但卻存在著吸入性危險，對長輩而言，不僅吃東西沒有味道，還嚴重影響病人生活品質與尊嚴，護理長李琬菁感慨的說，有些長輩會向他們抱怨自己一週沒吃飯，因此偶爾會提供布丁讓他們有吃東西的感覺，還有些長輩因為不舒服經常伸手自行拔除鼻胃管，因此照服員只好讓長輩戴上手套，避免發生意外。

具有吞嚥咀嚼障礙的老人盛行率約有40～60％。(圖/何祥瑀)

誰說使用了鼻胃管或胃造廔口就終生無法脫離，護理之家內的一位50歲張先生就用了三個月的時間做吞嚥復能訓練，現在已經可以像一般人一樣，重新品嘗食物的美味。李琬菁說，要訓練他們從嘴巴進食前，會先請長輩試著吞口水，若是沒問題再使用開水加一些增稠劑讓他們嘗試，但她說因為在吞嚥訓練時，長輩必須能夠聽從護理師的指令，因此不是每個個案都有辦法執行。而物理治療師也曝光吞嚥老化的徵兆，例如吃完飯喉嚨或胸口感覺有東西卡在裡面、吃東西會漏出來或容易咳嗽嗆到都需要有所警覺。對此她也教導大家利用5招來改善吞嚥困難，首先是臉部肌力訓練，先將臉頰鼓起來，再用兩隻手反壓臉頰，同時嘴裡的氣不用放掉，再來是利用嘴型來做運動，發出ㄚ、ㄧ、ㄨ、ㄟ或ㄛ，也可以將舌頭往上顎頂並撐個幾秒再放掉，或是往左右兩邊的臉頰頂，再用手去反壓它，若是比較有力氣則可以用舌頭在嘴巴內畫圓圈，藉此訓練舌頭靈活度。