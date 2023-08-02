BREAKING — Gunman attacks honorary Swedish Consulate in Turkey’s Izmir, heavily wounds a Turkish staff member: Turkish media



Apparently it is due to a dispute on visa process



pic.twitter.com/eZBqLfqkyF — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 1, 2023

土耳其官員和媒體報導指出，瑞典駐伊茲米爾名譽領事館今天遭遇武裝攻擊，一名土耳其女性雇員受到重傷，有生命危險。

瑞典發生數場公開褻瀆可蘭經的示威活動，包括焚燒經文等，導致與穆斯林國家的緊張關係加劇。

昨天，兩名男子在位於斯德哥爾摩的瑞典國會外焚燒一本可蘭經，做出類似最近幾週招致譴責的行為。

伊茲米爾（Izmir）省長辦公室表示，格林威治時間上午9時45分，一名「精神障礙」者在伊茲米爾康納克區（Konak）持槍發動襲擊。

土耳其民營電視台NTV報導，這次攻擊發生在瑞典名譽領事館外，受傷的女性擔任外交使節團的秘書，目前情況危急。

伊茲米爾省長辦公室表示，土耳其當局逮捕了持槍襲擊者，並對這起事件展開調查。

法新社報導，瑞典外交部駐斯德哥爾摩新聞處證實領事館遇襲，稱他們與伊斯坦堡總領事館「密切聯繫」，伊斯坦堡總領事館與伊茲米爾名譽領事館保持聯絡，又說「瑞典總領事將於明天前往伊茲米爾，瞭解事發情況並表達慰問」。

瑞典外交部表示，「不會針對外國使團受威脅的情況，或正在採取哪些安全措施發表評論，因為這樣可能與採取這些措施的目的背道而馳」。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120802