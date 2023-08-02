後山文學年度新人獎評選結果出爐，由文化部指導、國立台東生活美學館主辦的邀請5位重量級評審方梓、甘耀明、周昭翡、連明偉、黃秀如，經過層層的評選及討論，最終由許明涓《熟悉的迷宮》、鄭育慧《膚慰》在眾多優秀作品中脫穎而出，作品將在11月出版上市。

許明涓小說作品《熟悉的迷宮》，透過鳥類的意象與隱喻，娓娓道出同志、婦女等多元議題，並以女孩、女人、婦人的角度書寫，感受不同的觀點，富有知識性、抒情性，是令人驚艷的作品。

鄭育慧散文作品《膚慰》，探討自身從事芳香治療師的工作內容，描述參與各種社會狀況，評審們認為，作品在醫者與病人之間的倫理書寫掌握距離極佳，傳遞職人精神與在地連結的緊密關係，並積極帶入在地的人文地景，是1篇文學底蘊豐富的作品。

台東生活美學館表示，今年新人獎競爭激烈，每件優秀的作品都可以看到成熟的技巧及表現，文類中以散文及小說最為突出，文字中透露出新時代的主觀，充滿各種在地的深情探索，作者們在不同背景、不同心境組成的獨特視角，具有極高水平。另外，預計將於11月舉辦頒獎典禮暨新書發表會，期許未來也期待有更多的文類描寫花蓮、台東在地風情，讓更多人瞭解花東的美好。