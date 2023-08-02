卡努颱風暴風圈目前正籠罩沖繩本島、宮古島部分地區，當地颳起狂風，一名90歲老翁昨（1）日深夜修補車庫的鐵皮屋頂，結果車庫遭狂風吹倒，老翁被壓在車庫下，送醫仍回天乏術，另外已知有20多人因被狂風捲起的物體砸到受傷，當地路上也可見車輛「倒頭栽」、站牌倒塌景象，可見風力之強。此外，颱風也導致沖繩21萬戶家庭停電。

綜合日本放送協會（NHK）、《沖繩時報》報導，根據日本氣象廳，卡努颱風目前約在沖繩久米島西南偏西50公里處，以每小時10公里速度向西北西前進。

卡努颱風在沖繩降下暴雨。（圖／美聯社）

現階段沖繩本島、宮古島部分地區正處於風暴區，本島颳起狂風、下起間歇性暴雨，日本氣象廳指出，卡努中心附近最大風速達每小時45公尺，最大陣風達每小時65公尺。

另根據《朝日新聞》、《讀賣新聞》、《琉球新報》等報導，昨日深夜10時15分左右，沖繩本島北部大宜味村90歲男子崎山義宏，因聽到車庫的鐵皮屋頂發出噪音而去維修，不過狂風吹倒車庫，導致他整個人被壓在下方，送醫後仍不治。他也是目前卡努颱風在沖繩釀成的第1起死亡案例。

另據沖繩縣警方、消防部門說法，從昨日至今日上午，當地有20多人因被強風捲起的物體擊中而受傷；此外，中城村一戶住宅的窗戶突然破碎，導致30多歲男子的額頭被玻璃割傷。

日媒拍攝到的畫面也顯示，有車輛直接「倒頭栽」翻倒在路上，整座公車站被吹倒，商店的金屬招牌倒塌，還有不明木頭砸破車輛的擋風玻璃，可見風力之強。

沖繩縣泡瀨市20號縣道也因為濺起的海浪及大雨，淹沒數十公尺道路。

卡努颱風導致沖繩本島北部的名護市淹水。（圖／路透社）

另外，卡努也導致沖繩縣約21萬戶家庭停電，當地約有63萬戶，相當於1／3家庭無電使用。

卡努颱風吹倒名護市的路樹。（圖／路透社）

預計沖繩將於今天晚間脫離卡努颱風暴風圈。