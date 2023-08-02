大埔派出所所長蔡騏宇表示，該所尚未接獲相關報案。（孫英哲攝）

忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。彰化市一名騎機車的阿伯，昨天在大埔路因逆向行駛，遭對向機車騎士嗆罵「X恁老師咧」，他氣得掉頭猛追，還在路中將對方攔停下來，互嗆「叫警察來啦！」上述衝突影片今天在社群平台流傳，讓不少網友驚訝阿伯為了一句話就暴走，直呼「彰化阿伯好火爆！」

從曝光的影片可看到，當時一名穿著紅色上衣的阿伯騎機車在彰化市大埔路由南往北行駛，行經大埔排水路口前，阿伯突然逆向要左轉，結果遭對向的機車騎士按鳴喇叭，還被罵了一句「X恁老師咧」。

該名阿伯疑似不甘被辱罵，隨即將機車掉頭在後追逐，並數度超車到罵他的機車騎士前方攔車，不斷質問對方「你剛才是在罵什麼」、「為什麼要罵我」，見對方大聲回「你跨越雙黃線就錯了啦」，他也反嗆「你罵我就不對」。雙方一陣反唇相譏後，互嗆「叫警察來啦！」

大埔派出所所長蔡騏宇指出，該所尚未接獲相關報案，根據影片內容，騎機車的紅衣阿伯有跨越雙黃線提早左轉的行為，可能已涉及《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款不按遵行方向行駛的規定，可處新臺幣600元至1800元罰鍰。

此外，紅衣阿伯後續還有強行攔停拍攝者的行為，這樣的攔車行為有可能涉及到《刑法》的強制罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金，屬告訴乃論；至於拍攝者見紅衣阿伯逆向而有辱罵的行為，則是涉及《刑法》公然侮辱罪，也是告訴乃論。

該影片也在社群平台引發網友討論，大部分的人都認為雙方都有錯，不管是逆向交通違規或問候他人國罵，都很要不得；也有部分網友認為該名阿伯很飆悍，只為了一句話就飛車追逐還當街攔車，火氣也太大點。