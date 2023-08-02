萊茵金屬為打造F-35隱形戰機機身，周二在德西的韋策（Weeze）為新廠舉行破土開工儀式。

德國武器製造大廠萊茵金屬（Rheinmetall）為了打造美國F-35隱形戰機機身，已開始建廠，打算從2025年起在新廠展開相關作業。而這是俄羅斯侵略烏克蘭後，德國武器製造商首度做這類投資。

據德國之聲（DW）報導，萊茵金屬周二在德西的韋策（Weeze）為新廠舉行破土開工儀式。北威州（North Rhine-Westphalia）州長伍斯特（Hendrik Wüst）出席了儀式，並強調，一座超現代化工廠將建在這兒，並確保未來數十來都有良好的就業機會。

萊茵金屬是美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的夥伴，而F-35則是由洛馬和諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）聯手打造。

根據估計，萊茵金屬建新廠的費用為2億歐元（近67億台幣），占地約達6萬平方米，並將在2025年開始運作。屆時有多達450名員工將為至少400架戰機打造機身。而其中有35架將以83億歐元（約2772億台幣）的代價，交由德國武裝部隊使用。去年柏林為了將軍隊升級現代化，已同意大砸1000億歐元（約3.3兆台幣），而這只是其中的一部分。

至於其他北約（NATO）夥伴很可能採購的戰機，則預定從2026年開始交付。由於F-35的其他元件是由其他廠商供應，意味著萊茵金屬只能從中分一小杯羹。無論如何，隨著它建新廠，可望另外創造約1,500份工作。

廣泛認為，F-35是世上最現代的戰機，而德國空軍已採購35架，以汰換老舊的「龍捲風」（Tornado）機隊。由於F-35能攜帶核武，形成北約核共享概念的一部分，因此只要是北約成員，一旦真有必要，就能動用美國的核彈。

德國空軍首長格哈茲（Ingo Gerhartz）去年便表明，俄羅斯侵略烏克蘭使柏林有必要採購F-35。而俄軍久攻烏克蘭不下，如今已邁入第18個月。當時他說，這或許是俄羅斯侵略烏克蘭的唯一答案。而北約要團結，形成可靠的威懾，意味著除了買F-35外別無選擇。