雲門舞集藝術總監鄭宗龍以童年在萬華艋舺地區成長的回憶，編創舞作《十三聲》，接地氣的民間廟會文化，也在舞作裡，本周六將到雲林西螺大橋草坪廣場戶外公演，這也是文化部「庄頭劇場」的首演場。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，「《十三聲》是我從小在艋舺，看到菜市場、夜市或是廟口的人，所發出的聲音或是動作所編出的作品，大家到西螺來看這作品時會發現，舞者除了跳舞還會唱歌，也會唱出廟埕裡面師傅在唱的咒。」

鄭宗龍希望藉由《十三聲》，讓觀眾看見舞者用身體和聲音帶出台灣生猛而旺盛的生命力，以及令人痴醉的色彩。《十三聲》也即將在11月前往西班牙、法國巡演，並在法國坎城雙年舞蹈節邁向第100場演出的里程碑。

文化部長史哲表示，庄頭劇場10場巡演以「文化平權」為核心理念，期盼讓國際劇場級的演出不再是都會級場館的專利，而要讓全國各地的孩子們在未來的某一天，記起當年在自家庄頭最美好的那場演出。

雲門舞集演出活動當天下午3點起，將由5個表演團隊輪番演出，太日樂集、魔梯形體劇場、真雲林閣掌中劇團、小豆豆舞蹈團、樂耕農室內樂團等團隊演出。