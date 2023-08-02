藝人海倫清桃，外型甜美加上身材火辣，有著「越南林志玲」的封號，經常在社群與粉絲分享日常的她，昨(1日)怒氣沖沖表示被不禮貌詢問「妳們越南人來台灣都在賣，妳要多少錢，開個價我來摸一下奶子」，讓她氣到直接反擊對方。

海倫清桃表示近來被問到超不禮貌的問題，就是「妳人小小怎麼奶那麼大，妳們越南人來台灣都在賣，妳要多少錢，開個價我來摸一下奶子」，她先是駁斥對方的刻板印象，指出越南新住民來台灣，多數都努力在過生活，即便在外忙著討生活，還是會把家務事打點妥當，接著強調離鄉背井討生活已經不容易，希望外界不要用沒水準的想法，來污染這塊曾給予他們許多幫助的美麗環境。

眼見對方指出「越南人來台灣都在賣」，海倫清桃反諷對方會接觸到想賣的同鄉，是因為自己「想要買」，對於這種精蟲衝腦的言詞，她強調讓人感到過於羞恥，接著怒斥對方：「你別高攀別做齷齪的夢，最後，我給你一個國際問候，希望你能好好學習當人不是當畜生」。

眼見海倫清桃罕見動怒，網友紛紛留言安撫：「沒水準的人真的多，做自己就好」、「看了妳的PO文，讓身為台灣人的我們其實心中很愧疚」、「做好自己最重要，別讓髒污的言語影響」、「希望大家不要再傷害新住民了，她們都是我們島上的好夥伴」，對此，海倫清桃強調已經隱忍很久，若是傷害自己可以忍耐，但卻傷害所有努力與善良的越南新住民，讓她坦言完全無法接受。